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Bakan Bilgin: Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor

#Memur#Maaş#Zam
Bakan Bilgin: Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur maaşlarına yapılan yüzde 41.7'lik zammın hesaplara yatmaya başladığını söyledi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışanlara yapılan zamların hesaplara yatırılmaya başlandığını kaydetti.

Bakan Bilgin, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız %41.7’lik ikinci memur maaş artışıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplara yatıyor." dedi.

 

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#Memur#Maaş#Zam

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