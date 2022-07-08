Bakan Bilgin: Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışanlara yapılan zamların hesaplara yatırılmaya başlandığını kaydetti.

Bakan Bilgin, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız %41.7’lik ikinci memur maaş artışıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplara yatıyor." dedi.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız %41.7’lik ikinci memur maaş artışıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplara yatıyor.

Hayırlı olsun. pic.twitter.com/21l8XbSfEP