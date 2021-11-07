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Bakan Bilgin: Yolsuzluk ile ilgili iddiaların üzerine gittik

#SGK#Yolsuzluk#Vedat Bilgin
Bakan Bilgin: Yolsuzluk ile ilgili iddiaların üzerine gittik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SGK’daki yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak “Yolsuzlukla ilgili iddiaların üzerine gittik” açıklamasında bulundu. Bilgin, milletvekillerinin “Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışma yapacak mısınız?” sorularına ise yanıt vermedi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un “Kurumda inceleme başlatılan SGK Başkanının, İlaç Daire Başkanının, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanının, SGK’nın Tıbbi Cihaz Daire Başkanının, Yurt Dışı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı’nın görevden alınma gerekçeleri nelerdir” sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

SONUNA KADAR GÖTÜRECEĞİM

“Bakanlığa geldiğimizden bu tarafa bu yolsuzlukla ilgili iddiaların üzerine gittik. Birtakım isimler sayıldı. Bu bürokratları değiştirmemiz doğrudan doğruya bu mücadelede daha etkin bir ekip kurma arayışından dolayıdır. Elimize ulaşan bilgilerden, soruşturmalardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir yolsuzluğa asla müsaade etmeyiz. Bu konuda sizin duyumunuz varsa bunu da bana iletin. Bu konuda sonuna kadar gideceğiz. Bu yolsuzlukla mücadele konusunda, yerin altında çalışan maden işçisinin, direğin tepesindeki elektrik işçisinin primleriyle oluşan sigorta sisteminden beş kuruş kimseye çaldırmayız. Çalınmasına, çırpılmasına, yolsuzluk yapılmasına, istismar edilmesine asla izin vermeyiz. Buna göz yummayız. Bu konuda elinizde bir bilgi varsa verin. Takip etmezsek bizi kamuoyunun karşısında eleştirin. Biz kimin yakını olduğuna bakmayız. Bu yolsuzluğu ben ortaya çıkarttım. Kimse de beni aramamıştır, ‘Vedat Bey bu benim yakınımdır...’ Bu iddialar sosyal medyada çıkan iddialardır. Bu iddiaları ciddiye almıyorum. Ben işime bakıyorum. Ortada bir sorun varsa, o sorunun üzerine gidiyorum. O sorunları sonuna kadar da götüreceğim. Neticelendiği zaman kamuoyunun bilgisine sunacağımdan tereddüdünüz olmasın.”

KIDEMİ BEN SAVUNURUM

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Kıdem tazminatıyla ilgili sorulara da Bilgin “Kıdem tazminatını kim kaldırıyor? Ben kıdem tazminatını savunan bir adamım. Bu konuda yazılarım var. Onu nereden çıkardınız? Kıdem tazminatını kimse kaldırmıyor. Birisi kaldırırsa da ben çıkarım kıdem tazminatını savunurum” yanıtını verdi.

ASGARİ ÜCRETTE RAKAM VEREMEM

ASGARİ ücretle ilgili olarak da Vedat Bilgin, “Arkadaşlarımızın bazıları da doğrudan sordular. Ben onu burada belirtmeyeceğim ama bu çalışmamız sürüyor. ‘Burada neden belirtmiyorsunuz?’ diyeceksiniz. Şunun için: Asgari ücreti belirleyen tek taraf ben değilim, işverenlerle, işçi sendikaları kanunumuz böyle düzenlemiş bunu. Benim keyfi olarak kalkıp ‘Asgari ücret şu kadar olsun, 3 bin lira olsun, 3 bin 500 lira olsun gibi dememin çok anlamı yok, böyle bir yetkim de yok” diye konuştu.

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#SGK#Yolsuzluk#Vedat Bilgin

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