Bakan Bilgin duyurdu: Selzedelere borç ertelemesi

Bakan Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda selzedelerin borç ödeme süresinin uztatıldığını duyurdu

Bilgin yaptığı paylaşımda:

"Artvin, Rize ve Düzce illerimizdeki selden etkilenen ilçelerde ödeme süresi geçmiş prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme süresini 31.01.2022 tarihine kadar uzatıyoruz.Bölgedeki sel felaketinden zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

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