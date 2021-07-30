Bakan Bilgin duyurdu: Selzedelere borç ertelemesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Artvin, Rize ve Düzce'de selden etkilenenler için prim borçlarının ödeme süresini 31.01.2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu.
Bakan Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda selzedelerin borç ödeme süresinin uztatıldığını duyurdu
Bilgin yaptığı paylaşımda:
"Artvin, Rize ve Düzce illerimizdeki selden etkilenen ilçelerde ödeme süresi geçmiş prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme süresini 31.01.2022 tarihine kadar uzatıyoruz.Bölgedeki sel felaketinden zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."