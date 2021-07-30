MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Bilgin duyurdu: Selzedelere borç ertelemesi
GeriEkonomi Bakan Bilgin duyurdu: Selzedelere borç ertelemesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 30.07.2021 - 19:01 | Son Güncelleme:

Bakan Bilgin duyurdu: Selzedelere borç ertelemesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Bilgin duyurdu: Selzedelere borç ertelemesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Artvin, Rize ve Düzce'de selden etkilenenler için prim borçlarının ödeme süresini 31.01.2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Bakan Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda selzedelerin borç ödeme süresinin uztatıldığını duyurdu

Bilgin yaptığı paylaşımda:

"Artvin, Rize ve Düzce illerimizdeki selden etkilenen ilçelerde ödeme süresi geçmiş prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme süresini 31.01.2022 tarihine kadar uzatıyoruz.Bölgedeki sel felaketinden zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi