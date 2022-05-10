Bakan Bilgin: Çalışanlarımızı enflasyon tahribatından koruyacağız

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından gazetecilerin kamu çalışanlarının yılın ikinci yarısı için maaşlarına yapılacak enflasyon farkı zammıyla ilgili sorularını yanıtladı.

TAHRİBATTAN KORUYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" ifadelerine ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.

Hükümet olarak çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmaların olduğunu belirten Bakan Bilgin, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti.

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Son günlerin en çok merak edilen başlığı olan enflasyon farklarıyla ilgili Erdoğan da yılın ikinci altı ayına işaret ederek, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" demişti.



Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmede aldıkları zam oranı, ilk 6 aylık enflasyon oranının altında kalması halinde enflasyon farkı ödeniyor.

"ÇALIŞANLARIMIZA DÖNÜK KORUYUCU POLİTİKALARI DEVREYE SOKMAK DURUMUNDAYIZ"



Türkiye çok önemli şeyler yapıyor. Bir defa bugüne kadar gerçekleştirilmemiş, nükleer enerji konusunda çok önemli bir yatırımı gerçekleştirdi ve buna devam ediyor. Petrol ve enerji krizine bağlı enflasyon ortamında değerlendirmek mümkündür diye düşünüyorum. Enflasyon sorununu aşacak çeşitli iktisat politikaları uygulanıyor. Enflasyonun karşısında özellikle çalışanlarımızı emekçilerimizi ve kamu personelleri, emeklileri koruyacak tedbirleri almak zorundayız. Politikalar enflasyonu belli bir müddet içinde kontrolü alacak. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak gelişmelere bağlı olacak. Çalışanlarımıza dönük koruyucu politikaları devreye sokmak durumundayız. Önümüzdeki 6 aylık enflasyon değerlendirmesini yaptığımız zaman çalışanlarımızı, emeklimizi enflasyon karşısında koruyacak kapsamlı düzenlemeler yapılacak.

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"ASGARİ ÜCRETTE VERGİYİ KALDIRDIK"

Türkiye tarihinde ilk defa bütün ücretlerden asgari ücret kadar vergiyi kaldırdık. Enflasyon karşısında asgari ücreti yüzde 50 artırarak onları koruduk. Bunun dışında asgari ücretten verginin kaldırılması tarihsel bir adımdır. 60-70 yıldır konuşulan ve talep edilen mevzuyu gerçekleştirdik. Kimsenin endişesi olmasın. Emekçilerimizi koruyacak programı hazırlıyoruz. Çalışmalar devam ediyor, tamamlandığında kamuoyuyla paylaşacağız.

3600 ek gösterge işini bu ayın sonunda bitirmiş olacağız.

3600 EK GÖSTERGE MESAJI

Kamu personelinin 3600 ek gösterge için en kapsamlı düzenleme yapacağımızı ifade etmek isterim, bu ayın sonunda bitirmiş olacağız. Ayrıntısını o gün paylaşacağız. Sözleşmeli personelle ilgili sorunu 3600'den sonra ele alıp çözeceğiz. Bütün bunları neyle yapıyoruz, neye göre yapıyoruz. Bunun arkasında Türkiye'nin üretim gücü var. Geçtiğimiz ay Türkiye 23 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirdi. Enerji hariç Türkiye dış ticaret fazlası veren bir ekonomi.



Türkiye 1936 yılında çıkan iş kanunuyla bile o zaman madenler var. Türkiye sosyal devlet geleneği güçlü ve eski olan bir ülkedir. Bu felsefeyi devam ettiriyoruz, ettirmek zorundayız. Koruyucu devlet, emekçiyi, yoksullarını koruyan devlet. Türkiye'nin sağlık sistemiyle bütünüyle toplumu kuşatan geleneği sürdürdüğünün farkındayız.

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Türkiye önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Bugün enflasyon, yarın başka sorunlar olabilir ama Türkiye artık dünyanın her tarafına ürtim yaparak mal satarak hizmet satarak gücünü gösterebilecek bir haldedir. Kimse endişe etmesin.