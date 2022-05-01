Bakan Bilgin bugün açıklayacak: En düşük emekli maaşı artacak

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Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, 'Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" şeklinde değerlendirmişti. Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Bilgin, yaptığı konuşmada ayrıca “Kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi, mayıs ayı içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan bir tanesi" demişti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 66 YÜLSELDİ

Geçtiğimiz ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıklamıştı. En düşük maaş alan emekliler böylece yüzde 66 oranında zam almıştı.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

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En düşük emekli maaşına ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, CNN Türk ekranlarında kulis bilgileri değerlendirdi. Kaya emekli taban aylığının 2500 liranın üzerine çıkmasını beklendiğini ve muhtemelen 2750 ile 3000 lira arasında olacağını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında koordineli olarak çalışmaların yürütüldüğünü belirten Kaya, 1 Mayıs'ta Bakan Bilgin'in en düşük emekli maaşını duyurmuş olacağını ve Temmuz ayında da açıklanan rakamın hesaplara geçeceğini söyledi.

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EMEKLİ MAAŞI ZAMLARI NASIL OLACAK?

Kaya, emekli maaşlarına ilk 6 ayın enflasyon farkının zam olarak yansıtılacağını ancak bu zammın en düşük emekli maaşı olan 2500 lira üzerinden mi yoksa yeni açıklanacak en düşük emekli maaşı üzerinden mi yatırılacağına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

En düşük emekli maaşı alan kişilerin esas maaşları düşükse, emekli maaşlarına gelen zamlar ne zaman en düşük emekli maaşını yakalarsa o zaman maaşları yükseliş gösteriyor. Bu konu hakkında da müjdeyi Bakan Bilgin'in vereceği öne sürülüyor.