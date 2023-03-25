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Bakan Bilgin: Bayram ikramiyesinden 15.6 milyon emekli faydalanacak

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#Vedat Bilgin#Emeklilik#Bayram İkramiyesi
Bakan Bilgin: Bayram ikramiyesinden 15.6 milyon emekli faydalanacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 21:19

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin " Bayram ikramiyesini de %82 zamla 2000 TL’ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra Bayram ikramiyesini de %82 zamla 2000 TL’ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında" ifadelerini kullandı. 

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#Vedat Bilgin#Emeklilik#Bayram İkramiyesi

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