Bakan Bilgin: Bayram ikramiyesinden 15.6 milyon emekli faydalanacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra Bayram ikramiyesini de %82 zamla 2000 TL’ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında" ifadelerini kullandı.