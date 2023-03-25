Bakan Bilgin: Bayram ikramiyesinden 15.6 milyon emekli faydalanacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra Bayram ikramiyesini de %82 zamla 2000 TL’ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında" ifadelerini kullandı.
En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra Bayram ikramiyesini de %82 zamla 2000 TL’ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak.— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) March 25, 2023
Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında.