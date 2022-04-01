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Bakan Bilgin: Asgari ücrete ek zam gündemimizde değil

#Vedat Bilgin#Asgari Ücret#Zam
Bakan Bilgin: Asgari ücrete ek zam gündemimizde değil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen ‘EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı’na katıldı.

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Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine, asgari ücrette net artış sağlandığını kaydetti. Bilgin, “Bunun henüz daha 3’üncü ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum. Şu anda Türkiye, dünyada yaşanan büyük ekonomik krizlerin baskısı altında. Türkiye’yi etkiliyor tabii ki bunlar. Bu etkilerin en önemli göstergesi enflasyonist etki.

Bu enflasyonu önlemek için Türkiye yeni ekonomik bir program uyguluyor. Önümüzdeki mayıstan itibaren enflasyondaki düşüşü hedefleyen ekonomik program uyguluyoruz. Dolayısıyla enflasyon ücret artışı sarmalına sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar, o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok” diye konuştu. Bilgin, AK Parti ve MHP’den bu yönde gelen açıklamaların hatırlatılması üzerine, “Siyasetçiler siyasi pozisyonları açısından kendi değerlendirmelerini yaparlar. Ben çalışma hayatından sorumlu bir bakan olarak konuşuyorum. Onun için benim konuşmalarımı bu bağlamda değerlendirmek lazım” ifadelerini kullandı.

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#Vedat Bilgin#Asgari Ücret#Zam

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