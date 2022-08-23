Bakan Bilgin açıkladı: Masamızda sadece bir tane EYT formülü var

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin yeni gelişme yaşandı. Dünkü kabine toplantısı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e soru yönelten A Para, EYT'ye ilişkin birkaç ipucu aldı. Bakan Bilgin, EYT ile ilgili çalışma grupları olduğunu, yılbaşına doğru çalışmaların tamamlanacağını söyledi.

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EYT konusunda tek formül üzerinde çalışıldığına değinen Bakan Bilgin daha önce birkaç formül olduğunu belirtmişti. Bilgin "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" dedi.

AŞAMALI ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Aşamalı çalışma grupları olduğunu belirten Bilgin "İlgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

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1.2 MİLYON EYT'LİYİ İLGİLENDİRİYOR

Yapılacak çalışma sonucu ortaya çıkacak düzenleme yaklaşık 1,2 milyon EYT'liyi ilgilendirecek. Düzenleme sonrasında 1,2 milyon EYT'li emekliliğe hak kazanacak ve maaş bağlanmış olacak.