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Bakan Bilgin açıkladı... Gazi maaşları asgari ücret seviyesine çıkıyor

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#Vedat Bilgin#Gazi Maaşları#Gazi Aylıkları
Bakan Bilgin açıkladı... Gazi maaşları asgari ücret seviyesine çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 21:58

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gazilere ödenen aylıkların asgari ücret düzeyine çıkarılacağını açıkladı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gazi maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılacağını söyledi. 

Bilgin, paylaşımında, "Meclise sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş Gazilerimizin yanındadır." ifadelerine yer verdi. 

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#Vedat Bilgin#Gazi Maaşları#Gazi Aylıkları

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