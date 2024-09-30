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Bakan Bayraktar'dan Venezuealılarla enerji görüşmesi

Güncelleme Tarihi:

#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı#Alparslan Bayraktar#Enerji
Bakan Bayraktardan Venezuealılarla enerji görüşmesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 17:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela ile enerjide işbirliği imkanlarını ele aldı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela ile doğal gaz ve petrol arama, üretimi ve ticareti konularında yeni işbirliği imkanlarını görüştü.
Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya geldiklerini kaydetti.

Venezuela ile üst düzeyde devam eden ikili ilişkilerde enerji işbirliklerinin önemine vurgu yapılan paylaşımda, "Bu doğrultuda geçtiğimiz ocak ayında Karakas'ta imzaladığımız petrol ve doğal gaz alanlarındaki mutabakat zaptı, mevcut ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak nitelikte. Sayın Rodriguez ile yaptığımız görüşmede de bu anlaşma çerçevesinde somut adımlar atma, doğal gaz ve petrol aramacılığı, üretimi ve ticareti noktasında yeni işbirlikleri geliştirme konusunda mutabık kaldık." ifadelerine yer verildi.

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#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı#Alparslan Bayraktar#Enerji

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