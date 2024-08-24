Bakan Bayraktar'dan rekor üretim açıklaması

Güncelleme Tarihi:
Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında hem elektrik tüketiminde hem de elektrik üretiminde rekor seviyelere ulaştık. Yılın en sıcak günlerinde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 57’sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık" ifadelerini kullandı.
Temmuz ayında hem elektrik tüketiminde hem de elektrik üretiminde rekor seviyelere ulaştık.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) August 24, 2024
Yılın en sıcak günlerinde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 57’sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık. pic.twitter.com/LN8fNc65WZ