Bakan Bayraktar'dan önemli doğal gaz ve elektrik faturası açıklaması

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Bakan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

Pandemi sürecinden başlayarak ekonominin durduğu süreçten itibaren devlet hanehalkı ve ticarethaneleri destekledi ve destekler devam ediyor. Elektrik ve doğal gaza çok büyük desteğimiz var. 1000 liralık faturanın yüzde 60'ı yani 600 lirası devletimiz tarafından karşılanıyor. Bütçe imkanları mertebesinde bu desteklere devam edeceğiz. Vatandaşımızı korumaya devam edeceğiz. Destek mekanizmalarını doğru kurgulamamız gerekiyor. Hepimizin kullandığı doğal gaz ve elektrikte destek var. Maliyet esaslı yansıtmak daha doğru olur diye görüyoruz. İhtiyaç sahibi olanlara destekten istifade etmesini istiyoruz. İnşallah bu dönemde bu destekleri devam ettireceğiz.

Ortalama tüketimlere baktığımızda 200 kw/s tüketim var. 207 kuruşluk bedelden baktığımızda 415 lira eder. Yüzde 60'ı devlet tarafından karşılanıyor. Çok daha büyük evi olan elektrik faturası 5000 lira gelenlere 3000 lira destek vermiş oluyorsunuz. Fiyatları, gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz.

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"4 MİLYON HANENİN DOĞAL GAZ İHTİYACINI KARŞILAMIŞ OLACAĞIZ"

10 milyon metreküp hedefimize 2025'in ilk çeyreğinde ulaşmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte 4 milyon hanenin ihtiyacını karşılamış olacağız.

Akdeniz'de seyir halinde olan bir platform geliyor. O platform ile üretimimize iki katına çıkaracağız. Eylül ayının 26'sı gibi Türkiye'de olacak.

PETROL ÜRETİMİNDE YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

Oruç Reis gemimizi bu ay sonunda ya da ekim başında Somali'ye gönderiyoruz. Bu sahalarda 3 boyutlu sismik çalışmayı yapacak. Mısır'da özellikle denizdeki gaz sahalarına Türkiye'nin ilgi ve alakası var. Onların gaz tedarikinde FSRU gemilerimizle ilgili bir proje üzerinde çalışıyoruz.

Türkiye'de toplam petrol üretimimiz günlük 110 bin varile ulaşmış durumda. Gabar Sahası'ndan petrol üretiminin bugün itibarıyla 47 bin varile ulaştı. Ekimde ise günlük 50 bin varil üretime ulaşılacak.