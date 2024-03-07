Bakan Bayraktar: Türkmen gazı için anlaşma yaptık

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

Doğal gaz ticaret platformunu bu yıl devreye almayı hedefliyoruz. Fiziki gaz merkezi konusunda ise çalışmalarımız sürüyor. Türkiye bölgesinde önemli bir enerji merkezidir. Sinop'ta kurulacak ikinci nükleer santrali inşa etmek için Rusya ve Güney Kore aday. İFM'de gaz ticaret platformu için çalışıyoruz. Sakarya'daki gaz kısa sürede evlerimizde kullanılır hale geldi, bugünkü üretim 3,5 milyon metreküp. Karadeniz'de ilk üretim hedefi 10 milyon metreküp. Karadeniz'de bu yıl 3 yeni arama kuyusu açacağız. Gabar'da günlük 37 bin varili geçmiş durumdayız. Nisan'da 9 yeni kuyu açılacak, hedef 2024 sonunda günlük 100 bin varil.

"TÜRKMEN GAZI TÜRKİYE'YE GELECEK"

Türkmenistan ile doğal gaz alanında Türkmen doğal gazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gitmesi ile alakalı bir anlaşma imzaladık. Bu bizim yıllardır gündemimizde olan bir konu. Şartların çok olgunlaştığınızı görüyoruz. Bizim her zaman ilgimiz vardı. Onların da istekli olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Türkmenistan'dan Türkiye'ye gazın gelmesiyle ilgili 3 alternatifimiz var. Bunlardan bir tanesi Türkmen gazının swap yoluyla İran üzerinden gelmesi, bir diğeri Türkmen gazının İran ve Azerbaycan üzerinden yine swap yoluyla Türkiye'ye gelmesi, diğeri de esasen daha uzun soluklu daha sürdürülebilir ve daha büyük kapasiteli olan Türkmen gazının Hazar geçişli bir boru hattı ile Türkiye'ye gelmesi. Bunların hepsi masada.