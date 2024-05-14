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Bakan Bayraktar açıkladı: Nahçıvan doğal gazı Türkiye üzerinden teslim edilecek

Güncelleme Tarihi:

#Alparslan Bayraktar#Doğal Gaz#Nahçıvan
Bakan Bayraktar açıkladı: Nahçıvan doğal gazı Türkiye üzerinden teslim edilecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 13:36

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar "Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varmış oluyoruz" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar "Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varmış oluyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye-Azerbaycan Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"ne katıldı.

Bayraktar "Bu kış Nahçıvan'ın doğal gazı Türkiye üzerinden teslim edilecek. En kısa sürede bu hattı (Iğdır -Nahçıvan) devreye almaya planlıyoruz" ifadesini kullandı.

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#Alparslan Bayraktar#Doğal Gaz#Nahçıvan

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