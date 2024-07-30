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Bakan Bayraktar açıkladı... Dev gemi yola çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Gemi#Offshore#Santral
Bakan Bayraktar açıkladı... Dev gemi yola çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 10:48

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Singapur'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı.

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Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Singapur'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yüzer üretim platformumuz Singapur’dan Türkiye’ye doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 aylık seyir süresinin ardından ülkemize ulaşacak. Adeta yüzen bir sanayi tesisi olan bu devasa deniz üssü ile her gün 5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak kadar doğal gaz üretimi yapacağız." dedi.

298,45 metre uzunluğunda, 56 metre genişliğinde yüzer üretim plarformu, Sakarya Gaz Sahası Faz-2 çalışmalarında gaz işleyerek karaya iletecek.

Platformun maksimum gaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp.

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#Gemi#Offshore#Santral

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