Bakan Bayraktar açıkladı... Dev gemi yola çıktı

Güncelleme Tarihi:
Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Singapur'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yüzer üretim platformumuz Singapur’dan Türkiye’ye doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 aylık seyir süresinin ardından ülkemize ulaşacak. Adeta yüzen bir sanayi tesisi olan bu devasa deniz üssü ile her gün 5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak kadar doğal gaz üretimi yapacağız." dedi.
298,45 metre uzunluğunda, 56 metre genişliğinde yüzer üretim plarformu, Sakarya Gaz Sahası Faz-2 çalışmalarında gaz işleyerek karaya iletecek.
Platformun maksimum gaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp.
Yüzer üretim platformumuz Singapur’dan Türkiye’ye doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 aylık seyir süresinin ardından ülkemize ulaşacak.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) July 30, 2024
Adeta yüzen bir sanayi tesisi olan bu devasa deniz üssü ile her gün 5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak kadar doğal gaz üretimi yapacağız.
Yolu… pic.twitter.com/NPVrTcFKtm