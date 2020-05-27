Bakan Albayrak'tan Yassıada mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "4. yüzyıldan beri sürgün ve esaret adası olarak anılan Yassıada’yı bugünden itibaren "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak anacağız. Demokrasi tarihimizin çukuru olan #27Mayıs’ın kaderini değiştiriyoruz. Milli irade ile ilerlemenin gururunu yaşıyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yassıada'ya ilişkin olarak Twitter'dan mesaj paylaştı.
Bakan Albayrak "4. yüzyıldan beri sürgün ve esaret adası olarak anılan Yassıada’yı bugünden itibaren "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak anacağız. Demokrasi tarihimizin çukuru olan #27Mayıs’ın kaderini değiştiriyoruz. Milli irade ile ilerlemenin gururunu yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.
4. yüzyıldan beri sürgün ve esaret adası olarak anılan Yassıada’yı bugünden itibaren "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak anacağız. Demokrasi tarihimizin çukuru olan #27Mayıs’ın kaderini değiştiriyoruz. Milli irade ile ilerlemenin gururunu yaşıyoruz. pic.twitter.com/rNNUZIgojx— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 27, 2020
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