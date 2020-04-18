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Ekonomi
Haber Giriş: 18.04.2020 - 06:08,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan vatandaşa güven veren mesaj

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Bakan Albayrak'tan vatandaşa güven veren mesaj
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Ekonomik İstikrar Paketi ile esnafımızın, KOBİ’lerimizin her zaman yanındayız. Bu mücadelede omuz omuzayız.” İfadeleriyle bir paylaşımda bulundu.

Twitter'dan paylaşılan videoda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti devleti ve onun hazinesi var” sözleri de yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Ekonomik İstikrar Paketi ile esnafımızın, KOBİ'lerimizin her zaman yanındayız. Bu mücadelede omuz omuzayız." İfadeleriyle bir paylaşımda bulundu.

Twitter'dan paylaşılan videoda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti devleti ve onun hazinesi var" sözleri de yer aldı.

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