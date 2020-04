Bakan Albayrak'tan vatandaşa güven veren mesaj

Twitter'dan paylaşılan videoda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti devleti ve onun hazinesi var” sözleri de yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Ekonomik İstikrar Paketi ile esnafımızın, KOBİ'lerimizin her zaman yanındayız. Bu mücadelede omuz omuzayız." İfadeleriyle bir paylaşımda bulundu.



Twitter'dan paylaşılan videoda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti devleti ve onun hazinesi var" sözleri de yer aldı.

Ekonomik İstikrar Paketi ile esnafımızın, KOBİ’lerimizin her zaman yanındayız. Bu mücadelede omuz omuzayız.



Her zamanki gibi #BirlikteBaşaracağız. pic.twitter.com/brz6rWpvbE — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) April 17, 2020