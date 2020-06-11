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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 11.06.2020 - 13:19,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan Türk Kızılay'ına kutlama

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Bakan Albayrak'tan Türk Kızılay'ına kutlama
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç ve korumasız durumda olanların umudu Türk Kızılay’ının 152. kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum. Zor zamanlarda kahraman edasıyla fedakârca gayret eden gönüllü kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:

 

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