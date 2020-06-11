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Bakan Albayrak'tan Türk Kızılay'ına kutlama
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç ve korumasız durumda olanların umudu Türk Kızılay’ının 152. kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum. Zor zamanlarda kahraman edasıyla fedakârca gayret eden gönüllü kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum." dedi.
Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:
Dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç ve korumasız durumda olanların umudu Türk @Kizilay’ının 152. kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 11, 2020
Zor zamanlarda kahraman edasıyla fedakârca gayret eden gönüllü kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum.
#Kızılay152Yaşında pic.twitter.com/7Ecjxgclui
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