Bakan Albayrak'tan Türk Kızılay'ına kutlama

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:

Dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç ve korumasız durumda olanların umudu Türk @Kizilay’ının 152. kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum.

Zor zamanlarda kahraman edasıyla fedakârca gayret eden gönüllü kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum.



#Kızılay152Yaşında pic.twitter.com/7Ecjxgclui