Bakan Albayrak'tan Türk Dil Bayramı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı Twitter'dan kutladı.

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:

Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun. pic.twitter.com/r4BFe9AMqm