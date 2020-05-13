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Bakan Albayrak'tan Türk Dil Bayramı mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun." açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı Twitter'dan kutladı.
Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:
Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun. pic.twitter.com/r4BFe9AMqm— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 13, 2020
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