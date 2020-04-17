Bakan Albayrak'tan Turgut Özal mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı vefatının 27. senesine ilişkin Twitter'dan mesaj yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Ülkemizin kalkınma yolculuğunda önemli bir değişime öncülük ederek milletimizin hafızasında ve gönlünde önemli bir yer sahibi olmuş devlet adamı ve siyasetçi 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı vefatının 27. sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz." açıklamasında bulundu.





