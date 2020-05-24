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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 24.05.2020 - 16:44,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan Ramazan Bayramı mesajı

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Bakan Albayrak'tan Ramazan Bayramı mesajı
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Millet olarak rahmetle kucaklayacağımız bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Ramazan Bayramınız mübarek olsun" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,ÿ"Millet olarak rahmetle kucaklayacağımız bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Hep beraber, sağlıkla ve muhabbetle yeni bayramlarda birlikte olmak dileğiyle Ramazan Bayramınız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

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