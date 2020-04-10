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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 10.04.2020 - 12:04,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan polis teşkilatına kutlama

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Bakan Albayrak'tan polis teşkilatına kutlama
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, polis teşkilatı için kutlama mesajı yayımladı. Bakan Albayrak" Bu zorlu dönemde dahi güvenliğimiz için görevinin başında olan, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalıp ellerinden tutan Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Vazifesi uğruna gazi olan ve şehit düşen tüm kahraman polislerimizi saygı ve minnetle anıyorum." dedi.

Bakan Albayraktan polis teşkilatına kutlama

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