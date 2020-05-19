Bakan Albayrak'tan Kadir Gecesi mesajı

Bakan Albayrak'ın mesajı şöyle:

Bin aydan hayırlıdır diye müjdelenmiş bu mübarek Kadir Gecesi’nin bereketine nail olanlardan eyle bizi Allah’ım. Kalplerimizi sevginle, ömrümüzü rahmetinle doldur.

Selam ve dua ile. #KadirGecesi