Bakan Albayrak'tan Kadir Gecesi mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kadir Gecesi'ne ilişkin mesaj yayımladı.
Bakan Albayrak'ın mesajı şöyle:
Bin aydan hayırlıdır diye müjdelenmiş bu mübarek Kadir Gecesi’nin bereketine nail olanlardan eyle bizi Allah’ım. Kalplerimizi sevginle, ömrümüzü rahmetinle doldur.
Selam ve dua ile. #KadirGecesi
Bin aydan hayırlıdır diye müjdelenmiş bu mübarek Kadir Gecesi’nin bereketine nail olanlardan eyle bizi Allah’ım. 🌙— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 19, 2020
Kalplerimizi sevginle, ömrümüzü rahmetinle doldur.
Selam ve dua ile. #KadirGecesi pic.twitter.com/CeFfKG6FsP
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