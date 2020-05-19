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Ekonomi
Haber Giriş: 19.05.2020 - 15:53,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan Kadir Gecesi mesajı

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Bakan Albayrak'tan Kadir Gecesi mesajı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kadir Gecesi'ne ilişkin mesaj yayımladı.

Bakan Albayrak'ın mesajı şöyle:

Bin aydan hayırlıdır diye müjdelenmiş bu mübarek Kadir Gecesi’nin bereketine nail olanlardan eyle bizi Allah’ım. Kalplerimizi sevginle, ömrümüzü rahmetinle doldur.

Selam ve dua ile. #KadirGecesi

 

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