Bakan Albayrak'tan Halkbank'a teşekkür

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank için hazırlanan reklam filmine ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Albayrak "Halk, kocaman bir aileyse; Halkbank, bu ailenin "Önce halk sonra banka" diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler" tweetini paylaştı.

Halk, kocaman bir aileyse; Halkbank, bu ailenin "Önce halk sonra banka" diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler. #ÖnceHalkSonraBankayız https://t.co/GkCw9jgoO0 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 26, 2020