Bakan Albayrak'tan Halkbank'a teşekkür
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Halk, kocaman bir aileyse; Halkbank, bu ailenin "Önce halk sonra banka" diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank için hazırlanan reklam filmine ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Albayrak "Halk, kocaman bir aileyse; Halkbank, bu ailenin "Önce halk sonra banka" diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler" tweetini paylaştı.
Halk, kocaman bir aileyse; Halkbank, bu ailenin "Önce halk sonra banka" diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler. #ÖnceHalkSonraBankayız https://t.co/GkCw9jgoO0— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 26, 2020
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