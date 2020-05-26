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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 26.05.2020 - 15:49,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan Halkbank'a teşekkür

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Bakan Albayrak'tan Halkbank'a teşekkür
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Halk, kocaman bir aileyse; Halkbank, bu ailenin "Önce halk sonra banka" diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank için hazırlanan reklam filmine ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Albayrak "Halk, kocaman bir aileyse; Halkbank, bu ailenin "Önce halk sonra banka" diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler" tweetini paylaştı.

 

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