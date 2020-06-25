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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 17:21,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak’tan Eren Bülbül paylaşımı

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Bakan Albayrak’tan Eren Bülbül paylaşımı
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, PKK’lı teröristlerce 3 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül için "İyi ki varsın Eren" mesajı paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Trabzon Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017’de PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yerlerini gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül için paylaşımda bulundu. Şehit Eren’in fotoğrafını paylaşan Albayrak, "Yüreğinde vatan sevginle iyi ki varsın Eren, iyi ki varsın yiğit kardeşim" ifadesini kullandı.

Bülbül’ün ölümün ardından sosyal medyada "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" yazdığı paylaşımlar ortaya çıkmıştı.

 

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