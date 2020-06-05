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Ekonomi
Haber Giriş: 05.06.2020 - 21:01,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan Borsa İstanbul paylaşımı

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Bakan Albayrak'tan Borsa İstanbul paylaşımı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artan Borsa İstanbul'la ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle;

Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor. Büyük hedeflerimize tüm paydaşlarımızla ulaşacağımıza inancımız tamdır.

Borsa tarihinde ilk kez 13 günlük kesintisiz yükselişle haftayı tamamladı
Borsa tarihinde ilk kez 13 günlük kesintisiz yükselişle haftayı tamamladı
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