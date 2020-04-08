Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 08.04.2020 - 12:13,
Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırı sonucu şehit olan 5 vatandaş için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Albayrak'ın mesajı şöyle:
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK’nın hain saldırısı sonucu şehit olan 5 vatandaşımıza Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.
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