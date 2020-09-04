Bakan Albayrak'tan, 'Ankara-Niğde Otoyolu' paylaşımı 

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ulaştırma yatırımları için tarihi gün. Edirne'den Urfa'ya kesintisiz ulaşım sağlayan Ankara-Niğde Otoyolunun 1'inci ve 3'üncü kesimleri milletimize hayırlı olsun. Yüzyılın felaketi de gelse başımıza bizde bu millet sevdası oldukça kimse bizi yüzyılın hizmetini yapmaktan alıkoyamaz" ifadelerini kullandı.

Bugün ulaştırma yatırımları için tarihi gün!

Edirne'den Urfa'ya kesintisiz ulaşım sağlayan Ankara-Niğde Otoyolunun 1. ve 3. kesimleri milletimize hayırlı olsun.

Yüzyılın felaketi de gelse başımıza bizde bu millet sevdası oldukça kimse bizi yüzyılın hizmetini yapmaktan alıkoyamaz. pic.twitter.com/KAtEQDCMNY — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 4, 2020