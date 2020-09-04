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HaberlerEkonomi HaberleriBakan Albayrak'tan, 'Ankara-Niğde Otoyolu' paylaşımı
GeriEkonomi Bakan Albayrak'tan, 'Ankara-Niğde Otoyolu' paylaşımı 
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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 19:25 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan, 'Ankara-Niğde Otoyolu' paylaşımı 

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Bakan Albayrak'tan, 'Ankara-Niğde Otoyolu' paylaşımı 
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açılışı yapılan Ankara-Niğde Otoyolunun 1'inci ve 3'üncü kesimlerine ilişkin, "Bugün ulaştırma yatırımları için tarihi gün" dedi. 

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ulaştırma yatırımları için tarihi gün. Edirne'den Urfa'ya kesintisiz ulaşım sağlayan Ankara-Niğde Otoyolunun 1'inci ve 3'üncü kesimleri milletimize hayırlı olsun. Yüzyılın felaketi de gelse başımıza bizde bu millet sevdası oldukça kimse bizi yüzyılın hizmetini yapmaktan alıkoyamaz" ifadelerini kullandı. 

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