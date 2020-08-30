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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 30.08.2020 - 12:29 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan 30 Ağustos mesajı

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Bakan Albayrak'tan 30 Ağustos mesajı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Millî bağımsızlığımızın taçlandırıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Nasıl atalarımız Anadolu’yu istilacılardan kurtardıysa, biz de aynı şuur ve inançla bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun." dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

 

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