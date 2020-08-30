Bakan Albayrak'tan 30 Ağustos mesajı

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

Millî bağımsızlığımızın taçlandırıldığı #30Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Nasıl atalarımız Anadolu’yu istilacılardan kurtardıysa, biz de aynı şuur ve inançla bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. pic.twitter.com/yW8gkMfIqh