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Bakan Albayrak: Verimli geçecek dolu dolu bir yaz tatili diliyorum
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Kıymetli öğretmenlerimiz, velilerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz, bu sene buruk ama umut dolu bir karne heyecanı yaşıyorsunuz. Farkındayız. Ama bir süre daha sabretmek zorundayız. Hepinize sağlıklı, güneşli ve verimli geçecek dolu dolu bir yaz tatili diliyorum." açıklamasında bulundu.
Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:
Kıymetli öğretmenlerimiz, velilerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz, bu sene buruk ama umut dolu bir karne heyecanı yaşıyorsunuz. Farkındayız. Ama bir süre daha sabretmek zorundayız.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 19, 2020
Hepinize sağlıklı, güneşli ve verimli geçecek dolu dolu bir yaz tatili diliyorum.
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