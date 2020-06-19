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Hürriyet
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 19.06.2020 - 12:23,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: Verimli geçecek dolu dolu bir yaz tatili diliyorum

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Bakan Albayrak: Verimli geçecek dolu dolu bir yaz tatili diliyorum
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Kıymetli öğretmenlerimiz, velilerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz, bu sene buruk ama umut dolu bir karne heyecanı yaşıyorsunuz. Farkındayız. Ama bir süre daha sabretmek zorundayız. Hepinize sağlıklı, güneşli ve verimli geçecek dolu dolu bir yaz tatili diliyorum." açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:

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