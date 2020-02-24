Bakan Albayrak Vergi Haftası'nı kutladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu hizmetinin en önemli kaynağı, devletin en büyük gücü vergidir. Büyük ve Güçlü Türkiye idealimiz için atılan her adımın arkasındaki bu güç, her zaman olduğu gibi geleceğimizin de teminatıdır. Tüm vatandaşlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın 31. Vergi Haftası’nı kutlarım." dedi.

Bakan Albayrak kutlama mesajını Twitter üzerinden yayımladı.





