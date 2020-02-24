MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Albayrak Vergi Haftası'nı kutladı
GeriEkonomi Bakan Albayrak Vergi Haftası'nı kutladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 24.02.2020 - 15:10,Son Güncelleme:/

Bakan Albayrak Vergi Haftası'nı kutladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Albayrak Vergi Haftası'nı kutladı
Abone Olgoogle-news

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 31'inci Vergi Haftası'nı Twitter'dan kutladı. Bakan Albayrak, "Devletin en büyük gücü vergidir" açıklamasında bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu hizmetinin en önemli kaynağı, devletin en büyük gücü vergidir. Büyük ve Güçlü Türkiye idealimiz için atılan her adımın arkasındaki bu güç, her zaman olduğu gibi geleceğimizin de teminatıdır. Tüm vatandaşlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın 31. Vergi Haftası’nı kutlarım." dedi.

Bakan Albayrak kutlama mesajını Twitter üzerinden yayımladı.

Bakan Albayrak Vergi Haftasını kutladı


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle