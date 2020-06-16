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GeriEkonomi Bakan Albayrak: Ücretsiz tedavi sunan nadir ülkelerden biriyiz
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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 16.06.2020 - 17:04,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: Ücretsiz tedavi sunan nadir ülkelerden biriyiz

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Bakan Albayrak: Ücretsiz tedavi sunan nadir ülkelerden biriyiz
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medyadan dikkat çeken bir mesaj paylaşarak 'Ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz" ifadelerini kullandı.

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