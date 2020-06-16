Bakan Albayrak: Ücretsiz tedavi sunan nadir ülkelerden biriyiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medyadan dikkat çeken bir mesaj paylaşarak 'Ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz" ifadelerini kullandı.
Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz. pic.twitter.com/uMTzraPiWP— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 16, 2020
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