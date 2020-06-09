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Ekonomi
Haber Giriş: 09.06.2020 - 20:03,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak, tatlı rekabeti böyle paylaştı: Harikasınız

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Bakan Albayrak, tatlı rekabeti böyle paylaştı: Harikasınız
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brand Finance araştırmasında “Türkiye’nin en değerli markası” seçilen Türk Hava Yolları'nı tebrik ettiği paylaşımla dikkat çeken Ziraat Bankası'nın paylaşımına yer verdi. Birbiri ile yarışan Türk markalarından gurur duyduğunu vurgulayan Bakan Albayrak "Harikasınız! Yıllardır ülke ekonomimize sağladığınız katkının yanında bu tür başarılarınızı da sevinçle takip ediyoruz. İnşallah bu tatlı rekabetinizin devamında sizleri dünyanın en değerlileri listesinde de zirvelerde görürüz." ifadelerine verdi.

Brand Finance'nin yaptığı araştırma sonucu Türkiye'nin en değerli ilk 10 markası belirlendi. Birinci sırada yer alan Türk Hava Yolları'nı tebrik eden Ziraat Bankası ilginç bir paylaşımda bulundu.

"Tek rakibimiz hava yolları" diyerek paylaşım yapan Ziraat Bankası, "Brand Finance araştırmasında "Türkiye'nin en değerli markası" seçilen Türk Hava Yolları'nı tebrik ediyor, "Türkiye'nin en değerli banka markası" ve "En değerli ikinci markası" olarak sıkı takibimizi sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak, tatlı rekabeti böyle paylaştı: Harikasınız

Bu paylaşıma Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Harikasınız" yorumu geldi. Bakan Albayrak, o paylaşıma

"Harikasınız! Yıllardır ülke ekonomimize sağladığınız katkının yanında bu tür başarılarınızı da sevinçle takip ediyoruz. İnşallah bu tatlı rekabetinizin devamında sizleri dünyanın en değerlileri listesinde de zirvelerde görürüz." temennisinde bulundu.

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