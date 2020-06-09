Bakan Albayrak, tatlı rekabeti böyle paylaştı: Harikasınız

Brand Finance'nin yaptığı araştırma sonucu Türkiye'nin en değerli ilk 10 markası belirlendi. Birinci sırada yer alan Türk Hava Yolları'nı tebrik eden Ziraat Bankası ilginç bir paylaşımda bulundu.

"Tek rakibimiz hava yolları" diyerek paylaşım yapan Ziraat Bankası, "Brand Finance araştırmasında "Türkiye'nin en değerli markası" seçilen Türk Hava Yolları'nı tebrik ediyor, "Türkiye'nin en değerli banka markası" ve "En değerli ikinci markası" olarak sıkı takibimizi sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bu paylaşıma Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Harikasınız" yorumu geldi. Bakan Albayrak, o paylaşıma

"Harikasınız! Yıllardır ülke ekonomimize sağladığınız katkının yanında bu tür başarılarınızı da sevinçle takip ediyoruz. İnşallah bu tatlı rekabetinizin devamında sizleri dünyanın en değerlileri listesinde de zirvelerde görürüz." temennisinde bulundu.