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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 20:03 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak paylaştı! 'Var gücümüzle çalışıyoruz'

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Bakan Albayrak paylaştı! 'Var gücümüzle çalışıyoruz'
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bakanlıkta strateji ve değerlendirme toplantısına ilişkin, "Çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim süreçlerini temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığa bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile strateji ve değerlendirme toplantısı yapıldığını belirtti.

Toplantının verimli geçtiğini kaydeden Albayrak, "Çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim süreçlerini temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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