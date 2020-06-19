Son Güncelleme:
Bakan Albayrak paylaştı: Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısından sonra Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz" dedi.
Bakan Albayrak paylaşımında, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle