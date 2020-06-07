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Ekonomi
Haber Giriş: 07.06.2020 - 18:52,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak o soruya Twitter'dan yanıt verdi: Oraya bir “E - Hepsi” seçeneği eklemenizi rica edeceğim

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Bakan Albayrak o soruya Twitter'dan yanıt verdi: Oraya bir “E - Hepsi” seçeneği eklemenizi rica edeceğim
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz günlerde 1 Milyon Yazılımcı Projesi'sini açıklamıştı. Projenin twitter hesabından yapılan paylaşımda gençlere şu soru yöneltildi, "Her zaman görüşleriniz bizler için çok kıymetli arkadaşlar. 1 Milyon İstihdam Projemizde birçok eğitim var ama acaba hangi yeni eğitimi @BTKAkademi de görmek istersiniz?" ve şu şıklara yer verildi, A-Java, B- Makine Öğrenmesi, C-Pentester, D-BlokZincir. Bakan Albayrak'ta bu tweet'i alıntılayarak, "Oraya bir “E - Hepsi” seçeneği eklemenizi rica edeceğim." yanıtını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz günlerde 1 Milyon Yazılımcı Projesi'sini açıklamıştı. Milyonlarca genci ilgilendiren bu projeye kısa sürede on binlerce kişi başvuruda bulundu. Projenin twitter hesabından yapılan paylaşımda gençlere şu soru yöneltildi, "Her zaman görüşleriniz bizler için çok kıymetli arkadaşlar. 1 Milyon İstihdam Projemizde birçok eğitim var ama acaba hangi yeni eğitimi
@BTKAkademi de görmek istersiniz?" ve şu şıklara yer verildi, A-Java, B- Makine Öğrenmesi, C-Pentester, D-BlokZincir. Bakan Albayrak'ta bu tweet'i alıntılayarak,"Oraya bir "E - Hepsi" seçeneği eklemenizi rica edeceğim." yanıtını verdi.

Bakan Albayrak o soruya Twitterdan yanıt verdi: Oraya bir “E - Hepsi” seçeneği eklemenizi rica edeceğim


Bakan Albayrak o soruya Twitterdan yanıt verdi: Oraya bir “E - Hepsi” seçeneği eklemenizi rica edeceğim




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