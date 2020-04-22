Bakan Albayrak: Kaldığımız yerden çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:





Hüdaverdi Bey’in dediği gibi, tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız. İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz.



Devletimiz tüm imkanlarıyla insanımızın yanında. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/NEUg5MoZKG