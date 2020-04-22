Hurriyet.com.tr
Son Güncelleme:
Bakan Albayrak: Kaldığımız yerden çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hüdaverdi Bey’in dediği gibi, tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız. İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz. Devletimiz tüm imkanlarıyla insanımızın yanında." açıklamasında bulundu.
Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:
Hüdaverdi Bey’in dediği gibi, tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız. İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 22, 2020
Devletimiz tüm imkanlarıyla insanımızın yanında. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/NEUg5MoZKG
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle