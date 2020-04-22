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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 22.04.2020 - 10:43,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: Kaldığımız yerden çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz

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Bakan Albayrak: Kaldığımız yerden çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hüdaverdi Bey’in dediği gibi, tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız. İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz. Devletimiz tüm imkanlarıyla insanımızın yanında." açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:

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