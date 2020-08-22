Bakan Albayrak, Fatih Sondaj Gemisi’nde konuştu: ‘Cari açığı değil, cari fazlayı konuşacağız’

Aynı zamanda eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı sıfatıyla konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Buradaki bu potansiyelle birlikte cari açığı değil, cari fazlayı konuşacağımız, döviz fazlasını konuşacağımız yeni dönemin de başladığını, yeni bir sürece girdiğimizi görmüş oldum” dedi.

Albayrak özetle şunları söyledi: “Türkiye olarak bu yüzyılın kaderinin şekillendiği bugünlerde ülkemizin geleceği açısından çok önemli bir sürece şahitlik ediyoruz. Bugünün bizim için şöyle bir anlamı var, milletimizin tarihinde Ağustos zaferler ayı. Malazgirt’ten Mohaç’a, Büyük Taarruz’dan Sakarya’ya kadar hakikaten ağustos ayında çok büyük şanlı zaferlere imza atmışız. Bugün yine bir ağustos ayında, on yıllardır süre gelen, özellikle enerji alanında ülkemizin makus talihini tarihe gömdüğümüz büyük şanlı bir zafere imza attığımız bir sürece şahitlik ediyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir övünç kaynağı.

YENİ EKSEN TÜRKİYE

Bu süreç ülkemizi, 83 milyon vatandaşımızı yarınlara çok daha ümitli taşıyacak. Bugün burada ifade edilen keşif ve gazla, ülkemizin dört bir tarafındaki Hakkari’den Edirne’ye, Artvin’den Muğla’ya, Trabzon’dan Hatay’a 83 milyon vatandaşımızın her birinin övünçle, gururla, büyük bir sevinç yaşayacağı büyük adım atılıyor. İşin ekonomik boyutu itibarıyla burada gemideki arkadaşlarla teknik süreci değerlendirdikten sonra, çok net şunu ifade edebilirim ki hakikaten buradaki mevcut keşif ve potansiyelle birlikte inşallah ülkemizin gündeminden cari açık konusunu artık kaldıracağız. Çünkü son 10 yıl ortalaması 40 milyar dolarlık enerji ithalatı yapan bir ülke Türkiye. Bugün buradaki bu potansiyelle birlikte cari açığı değil, cari fazlayı konuşacağımız, döviz fazlasını konuşacağımız yeni dönemin de başladığını, yeni bir sürece girdiğimizi görmüş oldum. Artık ‘ne doğu ne batı, yeni eksen Türkiye’ söyleminde yeni bir sürece doğru gidiyoruz.”

‘SURDA BİR GEDİK AÇTIK MUKADDES Mİ MUKADDES’

CUmhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı müjde öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes. Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!” dedi. Albayrak’ın “Haydi Bismillah” yazarak yaptığı ikinci paylaşımında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile uçakta çekilmiş fotoğrafı yer aldı. Albayrak, akşam ise “ Bize güvenen, yanımızda olan, arayan, mesaj atan herkese teşekkür ediyoruz. Ağzı dualı, gönlü tertemiz milletimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Sizlerin desteği ile heyecanlıyız, mutluyuz ve gururluyuz” tweet’i paylaştı.