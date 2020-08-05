Bakan Albayrak ekonomik verilere ilişkin açıklama yaptı: ‘Tarihi bir dönüm noktası’

Albayrak, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi’ndeki (PMI) artışa ilişkin, “Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye imalat PMI, temmuz ayında 56.9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası, Şubat 2011’den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor” dedi.

KARARLILIK MESAJI

Enflasyonla mücadelede de yapısal adımların kararlılıkla sürdürüleceği mesajını veren Albayrak, Twitter hesabından, temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. TÜFE’nin haziranda yıllık yüzde 12.62’den temmuzda yüzde 11.76’ya gerilediğini kaydeden Albayrak, “Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

EN YÜKSEK SEVİYE

Albayrak, temmuz ayı ihracat rakamlarına da değindi. Cari dengenin yılın ikinci yarısında beklentilerden iyi gerçekleşeceğini vurgulayan Bakan Albayrak, “Türkiye, temmuz ayında 15 milyar dolar ihracata ulaştı. Bu, 2020’nin en yüksek seviyesi oldu. Altın hariç karşılama oranı da yüzde 93.9 ile en yüksek değere ulaşıldı. Tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyoruz” diye konuştu.