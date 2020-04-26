Bakan Albayrak, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketinin geldiği noktayı açıkladı: 200 milyar TL’lik kalkan

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ kapsamında atılan adımların toplam tutarının 200 milyar TL’ye ulaştığını bildirdi. Bakan Albayrak, Twitter hesabından gündeme ilişkin yaptığı video paylaşımında, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında devreye alınan uygulamaların geldiği noktaya ilişkin bilgi verdi.

İSTİHDAMA KORUMA

Vergi ötelemeleri, ticari hayatın aksamaması için devreye alınan tedbirler, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği ile bireysel, esnaf ve işletmelere yönelik destek paketlerinin üretim gücüne, esnafa ve istihdama koruma kalkanı sağladığına işaret eden Albayrak, “Bu kapsamda bugüne kadar attığımız adımların toplam tutarı 200 milyar liraya ulaştı. Şu ana kadar yaklaşık 4.4 milyon ailemize 1000 liralık nakdi destek yardımında bulunduk” dedi.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Ayrıca destek kapsamına girmeyen ancak bu dönemde gelirini, işini kaybeden vatandaşlara da 1000 lira nakdi yardım yapılacağı bilgisini veren Bakan Albayrak, şunları söyledi: “Bu kapsamda e-Devlet üzerinden başvuruları başlattık. Vatandaşlarımızın bireysel ihtiyaçları için devreye aldığımız ‘Temel İhtiyaç Desteği’ kapsamında şu ana kadar 3 milyon 977 bin vatandaşımıza 22 milyar 295 milyon lira kaynak sunuldu.”

FİNANSMAN TAHSİSİ

Esnafa yönelik destek paketine de değinen Albayrak, “Esnaf Destek Paketi için 582 bin esnafımız başvuruda bulundu. Tam 448 bin 148 esnafımıza 8 milyar 390 milyon lira finansman tahsisi yapıldı. Paraf Ticari Kart için de esnafımızdan 324 bin 814 başvuru geldi, 303 bin 565 esnafımıza kartları tahsis edildi. Paraf kart ile beraber, esnafımıza sunduğumuz finansman desteği toplam 16 milyar 861 milyon liraya ulaştı” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 96’SI KOBİ

İşletmelere sunulan KGF kefaletli İş’e Devam Desteği kapsamında da başvuruların 143 bin 769’a ulaştığına değinen Albayrak, “Bu kapsamda 119 bin 804 firmamıza, 107 milyar 412 milyon lira finansman tahsis edildi. Finansman tahsis edilen firmalarımızın yüzde 96’sını KOBİ’lerimiz oluşturdu” değerlendirmesinde bulundu.

BÜYÜK POTANSİYEL

Koronavirüsün etkisini ve yayılma hızını kırdıklarını belirten Berat Albayrak, tüm sağlık çalışanları ve Sağlık Bakanlığı’nın eşsiz gayretleri sayesinde en kısa zamanda bu virüsten kurtulan ülkeler arasına Türkiye’nin de gireceğini ifade etti. Bu süreçte ekonomiden sağlığa sergilenen performans, vatandaşların ortaya koyduğu eşsiz dayanışma fotoğrafının ve dünyaya uzatılan yardım elinin, Türkiye’ye karşı büyük bir teveccüh ve güven oluşturduğunun altını çizen Albayrak, şunları kaydetti: “Bu güvenin ekonomik yatırımlara, güçlü iş birliklerine dönüşeceğine dair oldukça güçlü sinyaller alıyoruz. Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımız ile koronavirüs sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz.”

TOPLANTI GELECEK HAFTA

“Potansiyeli en iyi şekilde nasıl hayata geçirir, işlerimize ‘sağlık kuralları’ çerçevesinde hızlıca nasıl döneriz?” gibi konuların konuşulacağı ‘Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’ toplantısını gelecek hafta gerçekleştireceklerinin bilgisini veren Albayrak, “Ramazan-ı Şerif’e kavuştuk. Rabb’imizden bu mübarek günlerde ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa rahmeti ile muamele eylemesini niyaz ediyoruz. Bizi bu hastalıktan, bu sıkıntılardan kurtararak bayrama kavuştursun” dedi.