Bakan Albayrak: Ekonomi ve sağlık alanlarında tarih yazmaya devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi’yle ilgili paylaşımını Twitter hesabından retweetleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu dönemde ekonomi ve sağlık alanlarında tarih yazmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi rekor bir süreyle tamamlandı. Bugün dualarla milletimizin hizmetine açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun."