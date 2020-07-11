Bakan Albayrak, düşük kamu borç stokunun Türkiye’ye hareket alanı sağladığını söyledi; '‘Elimizi güçlendiriyor'

Koronavirüs salgınının tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkilediğini ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası kurumların, pandemi süreciyle ülkelerin kamu borç stokunun milli gelire oranlarının 2’nci Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek seviyelerine çıkacağını tahmin ettiğini belirtti. Albayrak, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ekonomimizin güçlü sacayaklarından biri olan düşük kamu borç stoku oranı, pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”



