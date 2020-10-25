MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Albayrak dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek
GeriEkonomi Bakan Albayrak dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.10.2020 - 15:12 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Albayrak dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek
Abone Olgoogle-news

Citibank Yatırımcı Konferansı'nda Türkiye'ye doğrudan yatırımlar ele alınacak. Konferans kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, küresel dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek. Şirketlerin toplam ciroları ve piyasa değerleri trilyonlarca doları buluyor.

Citibank tarafından düzenlenen Citibank Yatırımcı Konferansı, 27 Ekim'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası küresel ekonomilerin nasıl şekilleneceği, tedarik zincirlerinin ne yönde değişeceği konularının tartışıldığı bir ortamda Türkiye önemli bir toplantı gerçekleştiriyor.

27 Ekim'de Citibank tarafından düzenlenecek toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek.

Video konferans yoluyla yapılacak toplantıya teknoloji, ilaç, otomotiv, enerji, sigortacılık gibi sektörlerden 100'den fazla şirketin temsilcileri katılacak.

Dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren küresel şirketlerin toplam ciroları ve piyasa değerleri trilyonlarca doları buluyor.

Aralarında dünyanın en değerli şirketlerinin de bulunduğu toplantıda, doğrudan yatırımlar konusunda Türkiye'deki yatırım imkanları, fırsatlar ve gelişmeler ele alınacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle