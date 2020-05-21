Bakan Albayrak: Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hayırlı olsun

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:



Durmaksızın büyüyen sağlık sistemine 8 farklı hastaneden oluşan dev bir sağlık kompleksini eklemenin gururunu yaşıyoruz bugün.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.



