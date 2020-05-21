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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 21.05.2020 - 15:47,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hayırlı olsun

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Bakan Albayrak: Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hayırlı olsun
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albyrak, Başakşehir'de bulunan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışına ilişkin olarak Twitter'dan mesaj yayımladı.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

Durmaksızın büyüyen sağlık sistemine 8 farklı hastaneden oluşan dev bir sağlık kompleksini eklemenin gururunu yaşıyoruz bugün.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. 

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