Bakan Albayrak: Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hayırlı olsun
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albyrak, Başakşehir'de bulunan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışına ilişkin olarak Twitter'dan mesaj yayımladı.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
Durmaksızın büyüyen sağlık sistemine 8 farklı hastaneden oluşan dev bir sağlık kompleksini eklemenin gururunu yaşıyoruz bugün.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.
Durmaksızın büyüyen sağlık sistemine 8 farklı hastaneden oluşan dev bir sağlık kompleksini eklemenin gururunu yaşıyoruz bugün.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 21, 2020
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/0LkoiIaSfc
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