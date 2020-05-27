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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 27.05.2020 - 15:54,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: Bugün yeni rekorlara imza atıyor

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Bakan Albayrak: Bugün yeni rekorlara imza atıyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2017 yılında ortaya koyduğumuz milli enerji ve maden politikaları bugün yeni rekorlara imza atıyor. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte ortaya koyduğumuz milli ve yerli stratejilerin sonuçlarını gördükçe mutlu oluyoruz." açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan Türkiye'nin son yıllarda ortaya koyduğu milli enerji ve maden politikalarına ilişkin açıklamada bulundu.

BUGÜN YENİ REKORLARA İMZA ATIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2017 yılında ortaya koyduğumuz milli enerji ve maden politikaları bugün yeni rekorlara imza atıyor. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte ortaya koyduğumuz milli ve yerli stratejilerin sonuçlarını gördükçe mutlu oluyoruz." dedi.

Bakan Albayraktan Yassıada mesajı
Bakan Albayrak'tan Yassıada mesajı

 

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