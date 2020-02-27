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Ekonomi
Haber Giriş: 27.02.2020 - 17:14,Son Güncelleme:/

Bakan Albayrak: Bakanlığımızdaki arkadaşlarımıza “Performans ve Başarı Ödülleri” ile teşekkür ettik

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Bakan Albayrak: Bakanlığımızdaki arkadaşlarımıza “Performans ve Başarı Ödülleri” ile teşekkür ettik
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Bakan Albayrak, "Ülkemizin, tüm zorluklara rağmen 2019 yılını beklentilerin ötesinde bir performans ile kapatmasında en önemli paya sahip olan Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki çalışma arkadaşlarımıza “Performans ve Başarı Ödülleri” ile teşekkür ettik" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkemizin, tüm zorluklara rağmen 2019 yılını beklentilerin ötesinde bir performans ile kapatmasında en önemli paya sahip olan Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki çalışma arkadaşlarımıza “Performans ve Başarı Ödülleri” ile teşekkür ettik" dedi.

Bakan Albayrak: Bakanlığımızdaki arkadaşlarımıza “Performans ve Başarı Ödülleri” ile teşekkür ettik

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