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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 17.06.2020 - 10:55,Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: Aklımızda Mehmetçik, gönlümüzde Türkiye...

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Bakan Albayrak: Aklımızda Mehmetçik, gönlümüzde Türkiye...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan "Aklımızda Mehmetçik, gönlümüzde Türkiye..." mesajını paylaştı.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik olarak başlatılan operasyona ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya sayfasından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak "Aklımızda Mehmetçik, gönlümüzde Türkiye..." mesajını yayımladı. 

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:

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