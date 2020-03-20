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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 20.03.2020 - 11:14,Son Güncelleme:/

Bakan Albayrak açıkladı! Yeni kadrolar açılıyor

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Bakan Albayrak açıkladı! Yeni kadrolar açılıyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda 2 bin kişinin istihdamının sağlanacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kişilik kadronun açıldığını ve işe alım yapılacağını duyurdu.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz.

Bakan Albayrak açıkladı Yeni kadrolar açılıyor


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