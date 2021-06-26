Bakan Adil Karaismailoğlu: Kanal İstanbul 12 yılda maliyetini çıkaracak

CNN Türk’te Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu özetle şunları söyledi: “Kanalın üzerindeki 6 tane köprüden bir tanesinin temelini atacağız. Kanal İstanbul olmasaydı küçük bir köprü yapılacaktı, Kanal İstanbul’a göre dizayn edildi. 1 yıl hazırlık, 5 yıl da yapım olarak düşünüyoruz, 6 yıl diyebiliriz. Finans çalışmaları aktif olarak devam ediyor. Son 5 yılda yoğun bir çalışma var. 30 farklı sektörde 200’ün üzerinde uzman bilim adamlarıyla çalışıldı. Önümüzdeki 100 yıla damga vuracak bir hareketten bahsediyoruz.

GEMİLER GEÇMEK İÇİN HAZIRLAR

Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Gelecek 50 yılı planlamamız gerekiyor. Az paramız var ama az para ile maksimum fayda üreten projeler planlamalıyız. Boğaz’dan 43 bin gemi geçiyor. Topladığımız para Mısır’dakinin yanında hiçbir şey. Marmara’da boğazdan geçmek için onlarca gemi sırada bekliyorlar. Şu anda Kanal İstanbul’dan geçmek için Marmara’da sıra bekleyen gemiler hazırlar, onlar bekliyorlar zaten. 100 bin dolar maliyetinde bekleyeceğine 80 bin dolar verip Kanal İstanbul’dan geçecek.

(Kaça mal olacak?)

Toplamda 15 milyar dolarlık bir proje bu. Ortalama 12 yılda kendi gelirini kendi kazanacağını raporlarımız gösteriyor. Burada gemi geçişlerinden ciddi bir pay alınacak, gelir getirici olacak. Bir de büyük limanlar onlardan gelir sağlanacak. Karadeniz kıyısında çok ciddi limanlar olacak. Finansını kendi üreteceği için oradan sağlanacak. Finans modelleri var. Şu an Panama Kanalı’nı yapan Süveyş Kanalı’nı yapan altyapı firmalarıyla finans görüşmelerimiz devam ediyor.

YÜZDE 48’İ ‘FAYDA SAĞLAR’ DİYOR

(Muhalefetin itirazları)

Belki dünyada bir tek Kuzey Kore’de olabilecek bir şey bu. Bizim onlara vakit ayıracak vaktimiz yok, işimize bakıyoruz. Anket yapıyoruz. Kanal İstanbul, yüzde 48 fayda sağlar diyor, yüzde 42’si de zarar verir diyor. Yüzde 10’u da ne yarar verir, ne zarar verir diyor. Teknik bir konuyu kötü siyasetine alet eden bir kesim var maalesef. Son derece gelir getirecek bir şey.”

‘KANAL İSTANBUL’ İNTERNET SİTESİ AÇILDI

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, ‘Kanal İstanbul’, https://kanalistanbul.gov.tr sitesinin yayına açıldığını duyurdu. Altun, Twitter’dan, “Türkiye’yi ekonomik, ticari ve lojistik açıdan eşsiz bir konuma getirecek olan Kanal İstanbul hakkında merak edilen her şeyi https://kanalistanbul.gov.tr/tr internet sitemizde bulabilirsiniz. Kanal İstanbul’un yapım sürecini tüm şeffaflığıyla takip edebilirsiniz” yazdı. İstanbul Boğazı’na dair bilgilerin yer aldığı sitede, tarihte İstanbul Boğazı’nda yaşanan gemi kazalarının yanı sıra, akademisyenler ve üniversiteler tarafından Boğaz’la ilgili yapılmış fizibilite çalışmalarına dair infografikler ve bilgiler bulunuyor.

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