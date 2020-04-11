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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 11.04.2020 - 10:55,Son Güncelleme:

Bakan açıkladı! Yerli ve milli dezenfektan seri üretime geçti

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanımız BOREL seri üretimde... Haftaya raflardaki yerini alacak. Kovid-19 ile mücadelemizde bütün kurumlarımızla milletimizin yanındayız. Bugünlerin de hep birlikte üstesinden geleceğiz." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, koornavirüsle mücadele için yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine geçildiğini açıkladı.

Bakan Dönmez "Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanımız BOREL seri üretimde... Haftaya raflardaki yerini alacak. Kovid-19 ile mücadelemizde bütün kurumlarımızla milletimizin yanındayız. Bugünlerin de hep birlikte üstesinden geleceğiz." dedi.

Bakan açıkladı Yerli ve milli dezenfektan seri üretime geçti

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