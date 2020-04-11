Bakan açıkladı! Yerli ve milli dezenfektan seri üretime geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, koornavirüsle mücadele için yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine geçildiğini açıkladı.

Bakan Dönmez "Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanımız BOREL seri üretimde... Haftaya raflardaki yerini alacak. Kovid-19 ile mücadelemizde bütün kurumlarımızla milletimizin yanındayız. Bugünlerin de hep birlikte üstesinden geleceğiz." dedi.

